الكرملين: الوضع في الجزائر هو شأن داخلي ولا ينبغي أن يكون هناك تدخل خارجي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تتابع بدقة الوضع في الجزائر والذي يعتبر شأن داخلي جزائري ولا ينبغي أن يكون هناك تدخل خارجي.

© AP Photo / Sidali Djarboub بالفيديو… لحظة تقديم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته

وقال بيسكوف خلال لقائه مع الصحفيين: "نتابع الوضع بدقة في الجزائر ونأمل أن المستجدات السياسية الجديدة لن تؤثر على العلاقات بين روسيا والجزائر".

وأضاف بيسكوف قائلا: "إن ما يحدث في الجزائر هو شأن داخلي على الشعب والسلطات تقريره وبالتالي لا ينبغي أن يكون هناك تدخل خارجي من أي دولة للتأثير على الوضع في هذه البلاد".

وتابع قائلا: "علاقتنا مع الجزائر تاريخية وهي علاقات متينة وكان لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة إلى الجزائر منذ مدة حيث لدينا اتفاقات اقتصادية عدة مع هذه الدولة".

وتشهد الجزائر موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي نجمت عن خطط بوتفليقة للسعي لولاية خامسة منذ أواخر فبراير/ شباط.

وفي 11 مارس/ آذار، سحب بوتفليقة (82 عامًا) محاولته لإعادة انتخابه وأجل التصويت الذي كان من المقرر في البداية في 18 أبريل/ نيسان. ومع ذلك، استمرت الاحتجاجات، مع مطالبة الناس بإجراء تغييرات فورية.

وأعلن بوتفليقة، يوم أمس الثلاثاء، استقالته من خلال تسليمه رسالة الاستقالة إلى رئيس المجلس الدستوري.