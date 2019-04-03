مجلس حقوق الإنسان الروسي يوقع مذكرة تفاهم مع مركز حقوق الإنسان الأوزبكي

وقّع مجلس حقوق الإنسان التابع للرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في نص المذكرة، التي نشرت على موقع المجلس: "المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان ومجلس تطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان التابع للرئاسة الروسية، معربان عن التزامهما بالقيم الإنسانية ومبادئ الديمقراطية والإنسانية. وقعا هذه المذكرة".

وفقا للوثيقة، سيجري الطرفان مشاورات، ويوسعان التعاون في المسائل التي تشكل اهتماما مشتركا، وسيساهمان في توسيع التفاعل بمجال تطوير المجتمع الوطني وحقوق الإنسان.

كما وأولت المذكرة اهتماما كبيرا لتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة، الهادفة لإجراء دراسات حول مسائل تطوير المجتمع المدني وثقافة حقوق الإنسان، تبادل التشريعات، والمواد التحليلية عن الخبرة الدولية في مسائل التفاعل بين مؤسسات المجتمع المدني مع الهيئات الحكومية، وموضوع الرقابة الشعبية على نشاطها.