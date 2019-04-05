بوتين وأردوغان يبحثان عقد توريد "إس-400" وخطط الانسحاب الأمريكي من سوريا

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، سيبجثان خلال المحادثات التي ستعقد في موسكو في 8 أبريل/نيسان، إمداد تركيا بمنظومة "إس-400" الصاروخية.

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "هناك الكثير من الحديث حول عقد توريد منظومة "إس-400" تريومف، بالطبع سيبحث الرئيسان هذا الموضوع".

© Sputnik . Sergey Guneev بوتين يهنئ أردوغان بالنجاح في الانتخابات المحلية بتركيا

وأضاف أوشاكوف في رد على سؤال عما إذا كان الرئيسان سيبحثان الانسحاب الأمريكي من سوريا، قائلا: "بالطبع ، سيناقشان أيضًا الخطط الأمريكية في ضوء الإعلان عن الانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية من سوريا".

يذكر أنه في أعقاب المحادثات بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين والتركي، رجب طيب أردوغان في سوتشي في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، وقَع وزيرا الدفاع في البلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

واتفق البلدان على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط الفصل بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بعمق 15 إلى 20 كيلومترًا مع انسحاب المسلحين المتطرفين، ثم يتم سحب الأسلحة الثقيلة من هذه المنطقة، وبشكل خاص جميع الدبابات، وأنظمة إطلاق الصواريخ، والمدفعية من جميع فصائل المعارضة.