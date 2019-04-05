روسيا تعلن ارتفاع احتياطاتها إلى 487.8 مليار دولار في مارس

أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم، أن احتياطات روسيا الدولية بلغت في 1 نيسان/ أبريل، 487.803 مليار دولار، مقابل 482.61 مليار دولار في 1 آذار/ مارس.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في تقرير المركزي بهذا الصدد: "زادت الاحتياطيات في آذار/ مارس، بمقدار 5.2 مليار دولار، أو 1.08 بالمئة ".

© Sputnik . Natalia Seliverstova المركزي الروسي يشتري نحو 283 مليون دولار لصالح وزارة المالية

هذا وتمثل الاحتياطات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة العالية، الموجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية. وتتألف الاحتياطات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي (الأصول الاحتياطية الأخرى).

ومن الجدير ذكره، أن الاحتياطات الدولية الروسية ارتفعت في عام 2018 بنسبة 8.3 في المئة، وبلغت حتى الأول من كانون الثاني/ يناير 468.5 مليار دولار. في الوقت الذي كانت قد وصلت فيه إلى حدها الأقصى التاريخي في أوائل آب/ أغسطس 2008 ، حيث وصلت إلى 598 مليار دولار.