روسيا تقتني صاروخا يمكنه الوصول إلى أي بقعة على سطح الأرض

وذكر موقع إخباري روسي أن بطارية "9بي280-1" التي سيحصل عليها صاروخ "بوريفيستنيك" تتميز بمقاومتها للحرارة والرطوبة وغير ذلك من المؤثرات الخارجية.

ويشار إلى أن صاروخ "بوريفيستنيك" الذي يظل محاطا بالسرية الشديدة يعمل بالطاقة النووية ويستطيع بالتالي التحليق إلى مسافات طويلة جدا وهو ما لم يقدر عليه أي صاروخ حتى الآن. ويمكنه أن يظل محلقا في الجو لأيام عدة.

واجتاز هذا الصاروخ اختبارا بنجاح مؤخرا وهو ما يدعم التوقعات والتكهنات بدخوله الخدمة العسكرية في الجيش الروسي في وقت قريب لتحوز روسيا على الصاروخ الذي يستطيع إصابة أهداف في أي بقعة على سطح الأرض.

ويشار أيضا إلى أن هذا الصاروخ يتمتع بقدرة خارقة على المناورة وهو ما يتيح له تجنب الوقوع في شبكة مخصصة لاصطياد الصواريخ.