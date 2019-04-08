لافروف: التعاون مع الدول العربية من أولويات السياسة الخارجية الروسية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أهمية دور منتدى التعاون الروسي – العربي، مشيرا إلى أن الجلسة بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية ستعقد في موسكو، يوم 16 نيسان/ أبريل.