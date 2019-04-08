بوتين: إلى جانب "إس-400" هناك العديد من مشاريع توريد الأسلحة إلى تركيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن هناك مشروعات أخرى لتوريد الأسلحة إلى تركيا بخلاف منظومة الدفاع الصاروخية إس-400.

سبوتنيك. وقال بوتين عقب مباحثاته مع الرئيس التركي في موسكو: "أمام بلدينا مهام لتعزيز التعاون في المجال العسكري-التقني. في المقام الأول، يدور الحديث عن الانتهاء من عقد توريد منظومة الدفاع الصاروخية إس-400 "تريومف". هناك مشاريع مستقبلية أخرى على جدول الأعمال تتعلق بتزويد تركيا بالمنتجات العسكرية الروسية الحديثة".

هذا ويقوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، بزيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث قضايا عديدة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أهمها عقد توريد منظومة "إس-400 تريومف"، إلى أنقرة.