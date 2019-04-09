بوتين: النشاط العسكري للناتو أكبر بكثير من نشاط روسيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن النشاط العسكري الروسي في منطقة البلطيق بالقطب الشمالي أقل من نشاط الناتو، ودعا دول القطب الشمالي أن تسأل الناتو لماذا رفضوا عرض روسيا التحليق مع تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال.

سان بطرسبورغ — سبوتنيك . قال بوتين خلال مؤتمر القطب الشمالي: "اقترح رئيس فنلندا، كممثل لدولة محايدة، منذ فترة، أن تحلق الطائرات العسكرية مع تشغيلها لأجهزة الإرسال والاستقبال، أي تشغيل أجهزة تحديد هوية الطائرة. وقد وافقنا وقدمنا هذا الاقتراح على الفور في إطار علاقاتنا مع الناتو. لكن الناتو رد بالرفض. فلتسألوا الناتو إذن لماذا يرفضون".

وشدد بوتين على أن "نشاط الطيران الروسي في منطقة بحر البلطيق في القطب الشمالي أقل من نشاط دول الناتو".

من جهة ثانية أعلن الرئيس الروسي، أن روسيا على استعداد للعمل مع أي رئيس للولايات المتحدة.

وقال بوتين خلال الجلسة: "سواء أردنا ذلك أم لا، فهذا لا يعتمد علينا…، نحن نحترم اختيار الشعب الأمريكي، أيا كان الرئيس، نحن على استعداد للعمل معه".