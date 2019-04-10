روسيا تعد بحماية استثمارات الشركات الأجنبية في منطقة القطب الشمالي

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مكسيم أكيموف، اليوم الأربعاء، أن الشركات الأجنبية تظهر اهتماما كبيرا بالاستثمار في منطقة القطب الشمالي الروسي، وروسيا بدورها مستعدة لحماية هذه الاستثمارات وضمانها.

سانت بطرسبرغ — سبوتنيك. وقال أكيموف لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى القطب الشمالي الدولي: "هناك بعض "العروض"، لا أرغب في فتح جدول أعمال للتفاوض الآن، فهذه هي دائما مسألة حساسة. أستطيع أن أقول ما يلي، الاهتمام كبير، وذو طبيعة متنوعة"، مؤكدا أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الشركاء الدوليين.

© Sputnik . Ramil Sitdikov بوتين: روسيا تقوم بتحديث موانئ القطب الشمالي وأسطول كاسحات الجليد

وحول ما إذا كانت روسيا مستعدة لحماية هذه الاستثمارات الأجنبية وضمانها، قال: "نعم، بالطبع. هذا مطلوب، وهذه هي أكثر الأشياء تنوعا".

وأوضح أكيموف، أنه لن تكون هناك أفضليات منفصلة للشركاء الأجانب، فالتشريعات الروسية تم إنشاؤها في ظل ظروف متساوية للاعبين المحليين والأجانب. وفي حديثه عن الضمانات المحتملة، قال، إنه يمكن النظر في خيارات مختلفة.

وتستضيف مدينة سان — بطرسبرغ، خلال يومي 9 و10 نيسان/أبريل، أعمال منتدى القطب الشمالي الخامس تحت عنوان "منطقة القطب الشمالي — ساحة حوار"، ويعتبر هذا المنتدى إحدى أهم الساحات المحورية لمناقشة القضايا الخاصة بمنطقة القطب الشمالي وآفاقها المستقبلية على المستوى العالمي. والموضوع المطروح اليوم للمناقشة هو: "منطقة القطب الشمالي- محيط الفرص والإمكانيات". ويضم برنامج المناقشات ثلاثة محاور، هي: " المناطق الساحلية" و" في عرض المحيط" و" التنمية المستدامة".