روسيا تعد بحماية استثمارات الشركات الأجنبية في منطقة القطب الشمالي

سانت بطرسبرغ — سبوتنيك. وقال أكيموف لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى القطب الشمالي الدولي: "هناك بعض "العروض"، لا أرغب في فتح جدول أعمال للتفاوض الآن، فهذه هي دائما مسألة حساسة. أستطيع أن أقول ما يلي، الاهتمام كبير، وذو طبيعة متنوعة"، مؤكدا أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الشركاء الدوليين.
وأوضح أكيموف، أنه لن تكون هناك أفضليات منفصلة للشركاء الأجانب، فالتشريعات الروسية تم إنشاؤها في ظل ظروف متساوية للاعبين المحليين والأجانب. وفي حديثه عن الضمانات المحتملة، قال، إنه يمكن النظر في خيارات مختلفة.
وتستضيف مدينة سان — بطرسبرغ، خلال يومي 9 و10 نيسان/أبريل، أعمال منتدى القطب الشمالي الخامس تحت عنوان "منطقة القطب الشمالي — ساحة حوار"، ويعتبر هذا المنتدى إحدى أهم الساحات المحورية لمناقشة القضايا الخاصة بمنطقة القطب الشمالي وآفاقها المستقبلية على المستوى العالمي. والموضوع المطروح اليوم للمناقشة هو: "منطقة القطب الشمالي- محيط الفرص والإمكانيات". ويضم برنامج المناقشات ثلاثة محاور، هي: " المناطق الساحلية" و" في عرض المحيط" و" التنمية المستدامة".
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