مدرعة "تايفون" الروسية تتحدى أحدث الدبابات الأجنبية

وتملك السيارة الجديدة التي أطلق عليها اسم "تايفون كا-53949"، قدرات متميزة.

© Sputnik . Aleksandr Melnikov مدرعة "باترول" تصل إلى سوريا

وصممت السيارة الجديدة لحمل مختلف الأسلحة والمعدات مثل قاذف صواريخ "كورنيت-أ إم" المضادة للدبابات، وهو السلاح القادر على تدمير أحدث الدبابات الأجنبية مثل "أبرامز" الأمريكية و"ليوبارد" الألمانية، على بعد يصل إلى 10 كيلومترات.

وذكرت وكالة أنباء موردوفيا الروسية أنه تم عرض مدرعة "تايفون" الجديدة في معرض أسلحة الجيش الروسي "أرميا 2018".

وتستطيع المدرعة الجديدة أن تسير على الطريق المعبد بسرعة 105 كيلومترات في الساعة بفضل محركها الذي تقدّر قوتها بـ350 قوة حصانية.

وتزن سيارة "تايفون كا-53949" 16 طنّا.