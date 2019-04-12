روسيا... راجمة الصواريخ اللاهبة تضرب أهدافا على بعد 7000 متر

نفذت عناصر من وحدات المشاة الآلية في جنوب شطر روسيا الأوروبي رماية بالذخيرة الحية لراجمات الصواريخ اللاهبة "تي أو إس-1أ".

وتم تنفيذ الرماية خلال تدريب وحدات المشاة الآلية في ميدان رماية تارسكويه في إقليم أوسيتيا الشمالية.

© Sputnik . Evgeniy Bijatov لأي غرض قد يستخدم الجيش السعودي "لفحة الشمس"

وتضمنت فعاليات التدريب قيام وحدات المشاة الآلية بإيقاف القوات المتفوقة المهاجمة. وتمكن المدافعون من إيقاف القوات المهاجمة بعد أن كبدوها خسائر كبيرة باستخدام راجمات صواريخ "تي أو إس-1أ".

وقال جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية إنها المرة الأولى التي استخدمت فيها قوات المنطقة العسكرية الجنوبية راجمات صواريخ "تي أو إس-1أ" المعروفة باسم "سولنتسيبيوك" (لفحة الشمس).

وأشار إلى أن مدى صواريخ "لفحة الشمس" يصل إلى 7 كيلومترات.