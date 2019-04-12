البحرين توقع اتفاقا مع شركة روسية لتنظيم توريد الحبوب إلى مركز التوزيع في البحرين

وقع رئيس لجنة الشؤون الغذائية في غرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين، خالد الأمين، مع شركة التصدير وتجارة المواد الغذائية الروسية، اليوم الجمعة، اتفاقا لتنظيم توريد طويل الأمد للحبوب من روسيا إلى مركز توزيع الحبوب في البحرين.

موسكو — سبوتنيك. وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه تم التوصل إلى اتفاقات مع الجانب الروسي في مجال التعاون المالي والاستثماري ومجال الأغذية وبالأخص في مجال القمح الروسي. ومن جانبه قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بأن مركز توزيع الحبوب الروسية في البحرين، قد يتم إنشاؤه بدعم وسط الأعمال الروسي واستثمارات من قبل البلدين قبل نهاية 2019.

© AFP 2019 / MARWAN NAAMANI أكبر 3 شركات نفطية روسية تبحث مشاريع في البحرين

ومن جانبه قال ممثل شركة التصدير وتجارة المواد الغذائية الروسية: " وقعنا مع الجانب البحريني بروتوكولا لتنظيم التوريد طويل الأمد للحبوب من روسيا إلى مركز توزيع الحبوب في البحرين ، والخطوة القادمة ستكون اتفاق الإطار الذي سيتم مناقشته في البحرين لإنشاء شركة مشتركة في البحرين، حول مركز توزيع الحبوب وتنظيم التصنيع في روسيا".

وشارك وفد الأعمال البحرين خلال زيارته إلى موسكو، بمجلس الأعمال الروسي العربي، ومعرض "أرابيا إكسبو". ويتطلع الجانبان الروسي والبحريني، إلى توسيع الشراكة في مجال صناعة الطيران، والطاقة ومشاريع البنية التحتية والسياحة.

ويذكر أن نائب رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين"، خالد علي راشد الأمين، كان قد صرح يوم الإثنين، أن البحرين تطمح لأن تصبح مركزا لتوزيع الحبوب الروسية في الشرق الأوسط.

وتشهد العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية تطورا متواصلا، حيث وقع البلدان اتفاقيات ومذكرات تفاهم في كثير من المجالات، من بينها اتفاقية للتعاون بين جامعتي البحرين وموسكو الحكومية للعلاقات الدولية، واتفاقية للتعاون العسكري الفني؛ وتأسيس مجلس أعمال بحريني — روسي مشترك.