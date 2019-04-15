"روس آتوم" الروسية تجري مفاوضات مع الأردن وقطر والإمارات بشأن استخدام تقنياتها النووية

أعلن المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية، أليكسي ليخاتشيوف، أن الشركة تجري محادثات مع قطر والإمارات حول إمكانية استخدام تكنولوجيا الطاقة النووية في كلا البلدين.