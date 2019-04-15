روسيا وإثيوبيا توقعان خارطة طريق لمشاريع نووية مشتركة

أعلنت شركة "روس آتوم" الحكومية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو وأديس أبابا وقعتا خريطة طريق لمدة ثلاث سنوات، للتعاون في بناء محطة للطاقة النووية ومركز للعلوم والتكنولوجيا النووية في الأراضي الإثيوبية.

سوتشي — سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة "تحدد خارطة الطريق خطوات ملموسة لتوسيع التعاون الثنائي في مجال استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، ومن المقرر اتخاذ إجراءات مشتركة لإنشاء مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية، فضلاً عن محطات الطاقة النووية ذات التصميم الروسي في إثيوبيا".

© Sputnik . Kirill Kallinikov "روس آتوم" تجري مباحثات مع السعودية حول احتمال بناء مفاعلات نووية ذات قدرة صغيرة

وأشار البيان إلى أن الوثيقة وقعت من قبل المدير العام لشركة " روس آتوم " الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، ووزير العلوم والتكنولوجيا الإثيوبي، غيتاهون ميكوريا كوما، على هامش منتدى "آتوم إكسبو-2019".

وأوضح البيان أنه تم وضع أسس لتدريب الكوادر وخلق رأي عام إيجابي فيما يتعلق بالطاقة النووية.

يذكر أن شركة "روس آتوم"، ووزارة العلوم والتكنولوجيا الإثيوبية، وقعتا على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات مختلفة من استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في حزيران/ يونيو 2017.

هذا وانطلقت اليوم الإثنين، في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود فعاليات منتدى الطاقة الذرية "آتوم إكسبو" في دورته الحادية عشرة، وسط مشاركة دولية واسعة، وسيستمر المنتدى ليومين، سيبحث خلاله ممثلو الدول والشركات الرائدة في هذا المجال، قضايا الصناعة الذرية واتجاهات تطويرها.