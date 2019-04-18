"لايكا"... مفاجأة قد تصدم حاملات الطائرات الأمريكية

قالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن مكتب "مالاخيت" لتصميم السفن في مدينة بطرسبورغ بدأ بأعمال بناء الغواصة التي اصطلح على تسميتها "لايكا".

وتحاط مميزات الغواصة المستقبلية بالسرية. وأفادت المعلومات المعلنة أنها ستتسلح بصواريخ "تسيركون" الأسرع كثيرا من الصوت من جملة صواريخ أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء العسكريين الغربيين تلقوا نبأ بدء العمل في مشروع "لايكا" بقلق، ذلك أن هذه الغواصة قادرة على وقف محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لبسط هيمنتها على المحيط العالمي.

وقال الخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي إن غواصة "لايكا" قادرة على حمل مختلف أنواع الصواريخ ويمكنها أن تكون بمثابة المفاجأة الصادمة بالنسبة لحاملات الطائرات الأمريكية.

وأضاف الخبير أن البنتاغون يبحث الآن عن أسلحة قادرة على مقاومة الصواريخ فرط الصوتية التي تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت، غير أن الأسلحة القادرة على مقاومة هذه الصواريخ ليست موجودة الآن.