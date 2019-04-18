افتتاح مؤتمر يالطا الاقتصادي الدولي الخامس

افتتح، ظهر اليوم، في مدينة يالطا في جمهورية القرم الروسية، المؤتمر الاقتصادي الدولي الخامس، بتنظيم من حكومة القرم وصندوق منتدى يالطا ودعم من الحكومة الروسية.

افتتح المؤتمر رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، إلى جانب بعض المسؤولين الرسميين وعدد كبير من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.

‏وبدأ رئيس جمهورية القرم كلمته الترحيب بالضيوف مذكرا بأنه هذا المؤتمر يأتي مع الذكرى الخامسة لعودة القرم إلى وطنه الأم روسيا ، ‏وأكد أن السنوات الخمس الماضية حملت العديد من الصعوبات والمشاكل لحكومته، لكن النتائج على أرض الواقع توضيح العمل الكبير الذي تم إنجازه خلال هذه المدة.

وتابع أكسيونوف: ‏إحدى نتائج عملنا هي مؤتمر يالطا الاقتصادي، وأشكر كل من حضر ويحضر بشكل دائم إلى القرم، ‏ليعودوا إلى بلادهم ويروون الحقيقة التي يرونها هنا، حول إن خيار العودة إلى روسيا تم بشكل حر، من قبل الشعب، كما أريد أن أشكر جميع الأصدقاء ورجال الأعمال الحاضرين، والذين يعرفون أن الاستثمار في روسيا ممكن، وأبارك لكم افتتاح المؤتمر وشكرا لكم جميعا.

‏بدوره رحب الرئيس المشارك لمنتدى يالطا أندريه نازاروف بالمشاركين في المؤتمر، ‏كما تحدث عن النجاح الذي يحققه المؤتمر عاما بعد عام، حيث بلغ عدد المشاركين هذا العام أكثر من 4500 مشارك من 89 بلدا، كما شكرا للجميع وخصوصا الصحفيين الكثر المشاركين في تغطية في هذا المؤتمر، والذي ستصل أخباره إلى أكثر من ‫ثلاثة أرباع العالم.

‏وشكر المشاركين ‏الآخرين كرم الضيافة في جمهورية القرم، ودعوا إلى تطوير التعاون وفتح مجالات جديدة للاستثمار مع جمهورية القرم وروسيا بشكل عام.

ويستمر المؤتمر حتى 20 من الشهر الحالي، وسيتم خلاله توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الأطراف مشاركة، بالإضافة الى التعرف على جمال شبه جزيرة القرم ومنتجاتها.