ارتفاع احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي لتصل إلى 492 مليار دولار

أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية في الفترة بين 5 إلى 12 أبريل/نيسان، بنسبة 0.5 في المئة، لتصل إلى 491.6 مليار دولار.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في تقرير المركزي الروسي بهذا الصدد: "وصلت الاحتياطيات الدولية اعتبارًا من 12 أبريل/نيسان، إلى 491.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار، أو 0.5 في المئة، خلال أسبوع، ويرجع ذلك، بشكل رئيسي، إلى إعادة التقييم الإيجابي وشراء العملات الأجنبية في إطار القواعد المالية".

© Sputnik . Oleg Lastochkin حمى الذهب تتوج احتياطيات روسيا بمستوى تاريخي

وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة العالية، الموجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية. وتتألف الاحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي (الأصول الاحتياطية الأخرى).

وارتفعت الاحتياطيات الدولية الروسية في عام 2018 بنسبة 8.3 في المائة وبلغت حتى الأول من كانون الثاني/ يناير 468.5 مليار دولار. فيما بلغت حدها الأقصى التاريخي في أوائل آب / أغسطس 2008 — حيث وصلت إلى 598 مليار دولار.