بوتين يهنئ يهود روسيا بعيد الفصح

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، يهود روسيا بعيد الفصح، مشيراً إلى دور الطائفة اليهودية الكبير في تعزيز الحوار بين الأعراق والأديان.

© Sputnik . Sputnik الرئيس بوتين يهنئ المسيحيين بعيد الفصح المجيد

موسكو — سبوتنيك . وقال بوتين، في برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين الرسمي: "يسرني أن أشير إلى أن الطائفة اليهودية في بلدنا تعيش حياة كاملة ومتعددة الأوجه، تحافظ على التقاليد والعادات المتوارثة وتسعى لتوريثها من جيل إلى جيل. وتشارك بنشاط في الشؤون الخيرية، وتسهم مساهمة كبيرة في تعزيز الحوار بين الأعراق والأديان".

ولفت الرئيس الروسي: "إن عيد الفصح هو من أقدم وأهم الأعياد بالنسبة لمعتنقي اليهودية، وهو يذكر المؤمنين بالمثل العليا للحرية والعدالة، ويحمل القيم الروحية والأخلاقية، مشيرا إلى أن احترام عادات وثقافة وعقيدة مختلف الشعوب كان دائمًا ضمانًا للتنمية المستدامة لروسيا.

وشدد بوتين على أهمية حقيقة أن تقاليد الصداقة التي تمتد لقرون وحسن الجوار والعمل الإبداعي المشترك يتم الحفاظ عليها لصالح الدولة والمجتمع.