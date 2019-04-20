نشر تحليل من 120 صفحة يدحض تهم التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية

نشرت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم السبت، تحليلًا من 120 صفحة تدحض تهم التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية.

ودعت السفارة الروسية بواشنطن الولايات المتحدة للتخلي عن التهم المتعلقة بالتدخل بالانتخابات والعمل معا لاستعادة العلاقات.

في سياق متصل، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن تقرير المدعي الخاص الأمريكي، روبرت مولر، لا يحتوي على أي جديد ولا على أدلة دامغة حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية، وروسيا مازالت ترفض هذه الاتهامات.

وذكر بيسكوف للصحفيين، يوم الجمعة: "تقرير مولر لا يحتوي على أي معلومات جديدة. وكل هذه المعلومات ظهرت بطريقة أو بأخرى من مصادر مختلفة، في وسائط مختلفة سابقا".