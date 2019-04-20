مكتب المدعي العام الأمريكي يوصي بسجن المواطنة الروسية بوتينا لمدة 18 شهرا

أوصى مكتب المدعي العام الأمريكي بالحكم على المواطنة الروسية ماريا بوتينا بالسجن لمدة 18 شهرًا، وجاء ذلك وفقا لوثائق المحكمة.

واشنطن — سبوتنيك. وفقا للوثائق: "أوصى المدعي العام باحترام الحكم على بوتين بالسجن لمدة 18 شهرًا وأعرب عن أمله في أن تفي المحكمة بالتوصيات القضائية المطلوبة".

© REUTERS / Matt Brown أمريكا تخطط لإنشاء أسطول من طائرات وغواصات آلية لمواجهة روسيا

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد أمس الجمعة، فيما يخص اعترافات المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، أمام القضاء الأمريكي، أن الهدف الأساسي من هذه الصفقة مع القضاء هو المساومة لأجل إطلاق سراحها بأسرع ما يمكن.

وقال لافروف، للصحفيين: "بقدر ما فهمت، فإن الهدف الأساسي من هذه الصفقة مع القضاء، هي المساومة على فرصة ليطلق سراحها في أقرب وقت ممكن والعودة إلى الوطن".

وأوضح لافروف: "أنها تعيش في أصعب الظروف منذ عدة أشهر في الواقع… ولدي الأسباب لأقول أن الغرض من هذه الظروف هو كسر إرادتها وإجبارها، في الواقع، على الاعتراف بما لم ترتكبه على الأرجح. ولكن هذا هو قرارها، وسنفعل كل شيء لضمان حقوق مواطنتنا لكي تعود إلى الوطن في أقرب وقت ممكن".