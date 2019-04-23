بيونغ يانغ تؤكد عقد قمة روسية كورية شمالية قريبا

أكدت بيونغ يانغ أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سيزور روسيا "قريبا" لعقد لقاء مع نظيره فلاديمير بوتين.

موسكو — سبوتنيك. وذكرت وكالة كوريا الشمالية المركزية الرسمية، أن الزعيم الكوري "سيقوم قريبا بزيارة روسيا بدعوة من الرئيس، فلاديمير بوتين".



© REUTERS / Athit Perawongmetha لماذا يزور كيم جونغ أون روسيا

وأضافت الوكالة، أن كيم سيجري خلال الزيارة محادثات مع بوتين، دون الكشف عن أي تفاصيل بخصوص موعد اللقاء وأجندته.

هذا وقد أكد الكرملين في 18 من الشهر الجاري أن زعيم كوريا الشمالية سيزور روسيا قبل نهاية الشهر، تلبية لدعوة بوتين دون ذكر أي معلومات إضافية.

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الإثنين، أن الاستعدادات للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، دخلت المرحلة النهائية، وسيعقد قبل نهاية الشهر الجاري.