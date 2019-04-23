مقاتلات "سو-34" تتوارى عن مضادات الطيران في سماء أستراخان

وتوارت تلك الطائرات عن وسائط الدفاع الجوي بفضل وسيطة الحرب الإلكترونية المعروفة باسم "خيبينا".
وقال جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية المركزية إن المهمة المسندة إلى طواقم طائرات "سو-34" تضمنت استخدام وسائط "خيبينا" للتشويش الإلكتروني لإنشاء أهداف وهمية لوسائط الدفاع الجوي الأرضية. وأخفت طائرات "سو-34" بذلك وجودها وكذلك طائرات "ميغ-31بي إم"، في السماء.
ثم صدت الطائرات ضربة صاروخية مكثفة وقامت بإجراء تمارين إطلاق صواريخ جو — جو.
وإجمالا شاركت 16 طائرة من طراز "سو-34" و"ميغ-31بي إم" في المشروع التدريبي الذي نفذته وحدات من القوات المسلحة الروسية في مقاطعة أستراخان.
جدير بالذكر أن طائرة "سو-34" تحتوي على 12 نقطة تعليق تحت الجناح لحمل الصواريخ الموجهة وغير الموجهة والقنابل العادية والموجهة.
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