الكشف عن خلية لتنظيم "داعش" في روسيا مؤلفة من 5 أشخاص

أعلنت إدارة جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن الكشف عن خلية سرية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، مؤلفة من خمسة أشخاص في مدينتي ماخاشكالا وغروزني.

© Sputnik . Igor Zarembo الأمن الفدرالي الروسي يقبض على 3 من تنظيم إرهابي في القرم

وجاء في بيان الإدارة "تم الكشف في مدينتي ماخاتشكالا وغروزني عن أنشطة لخلية سرية لتنظيم داعش تضم خمسة أعضاء".

ووفقا للبيان فإن أعضاء المجموعة كانوا يعدون لجرائم "إرهابية" ضد ضباط الشرطة في مدينتي كاسبييسك وغروزني.

وأضاف البيان " تحقيقا لهذه الغاية (جرائم إرهابية)، فإن المجرمين حصلوا على تعليمات عن طريق الانترنت، وخططوا لصنع متفجرات يدويا".