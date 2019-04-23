نائب رئيس الوزراء الروسي يزورر بغداد يومي 24 و 25 أبريل

يزور نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، بغداد يومي 24 و25 نيسان /أبريل ومن المقرر أن يعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والرئيس برهم صالح.

موسكو — سبوتنيك. وقال مكتب نائب رئيس الوزراء في بيان: "سيتم عقد اجتماع للجنة الروسية العراقية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في بغداد، و رئيس اللجنة عن الجانب الروسي ، يوريس بوريسوف سيشارك في الجلسة العامة للجنة وسيعقد محادثات ثنائية".

وفقا للبيان، من المخطط أن يجري بوريسوف محادثات مع رئيس الوزراء العراقي والرئيس.

في سياق متصل، أعلن مصدر مقرب من الحكومة العراقية، أمس الاثنين، أن العراق غير معني بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيقاف الإعفاءات من العقوبات على إيران.

قال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "العراق غير معني بهذا القرار لأن العراق لا يستورد النفط من إيران، وإنما يستورد الغاز فقط لتوليد الطاقة الكهربائية وبعض المحاصيل الزراعية التي لا تدخل في العقوبات".

وأضاف "واشنطن منحت العراق مهلة إضافية لاستيراد الغاز من إيران قبل فترة ولكن واشنطن قد تضع العراق في موقف محرج عند انتهاء هذه المهلة باعتبار أن العراق يحتاج إلى توريد الغاز من إيران لتشغيل بعض محطاته الكهربائية".