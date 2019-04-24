قطار زعيم كوريا الشمالية المصفح يعبر الحدود الروسية

خاسان — سبوتنيك. وفقا للمصدر، عبر القطار المصفح القادم من كوريا الشمالية جسر السكك الحديدية فوق نهر تومين، الذي يفصل بين روسيا و كوريا الشمالية. مشيرا إلى انه تم استقبال كيم جونغ أون بالخبز والملح.
وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية المحور الأساسي للمحادثات المرتقبة يوم 25 نيسان/أبريل، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، سيكون الحل السياسي والدبلوماسي للمشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية والعلاقات الثنائية.
ووصل وفد كوري شمالي كبير يضم أكثر من 30 شخصا إلى الشرق الأقصى الروسي، صباح الثلاثاء، حيث أنه من المتوقع عقد لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.
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