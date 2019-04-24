قطار زعيم كوريا الشمالية المصفح يعبر الحدود الروسية

أعلن مصدر في إدارة إقليم بريمورسكي الروسي لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء، بأن القطار المصفح الذي يقل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عبر الحدود الروسية وتوقف عند محطة السكك الحديدية "حاسان" .

خاسان — سبوتنيك. وفقا للمصدر، عبر القطار المصفح القادم من كوريا الشمالية جسر السكك الحديدية فوق نهر تومين، الذي يفصل بين روسيا و كوريا الشمالية. مشيرا إلى انه تم استقبال كيم جونغ أون بالخبز والملح.

© REUTERS / Athit Perawongmetha كيم جونغ أون يبدأ رحلة قطار إلى روسيا لعقد أول لقاء له مع بوتين

وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم 25 نيسان/أبريل الجاري، في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية المحور الأساسي للمحادثات المرتقبة يوم 25 نيسان/أبريل، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، سيكون الحل السياسي والدبلوماسي للمشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية والعلاقات الثنائية.

ووصل وفد كوري شمالي كبير يضم أكثر من 30 شخصا إلى الشرق الأقصى الروسي، صباح الثلاثاء، حيث أنه من المتوقع عقد لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.