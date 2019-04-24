افتتاح قمة قازان الاقتصادية حول "روسيا والعالم الإسلامي"

افتتح رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، اليوم الأربعاء في مدينة قازان، الدورة الحادية عشرة لقمة قازان الاقتصادية الدولية "روسيا والعالم الإسلامي"، في معرض "قازان إكسبو".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich قمة روسيا والعالم الإسلامي تنطلق غدا في قازان

ويشارك في القمة أكثر من 3000 شخص، يمثلون 50 دولة و30 منطقة روسية، بالإضافة إلى 25 بعثة دبلوماسية، والعديد من الشركات ورجال الأعمال.

ويتضمن برنامج أعمال القمة 50 جلسة حوارية، ثنائية وعامة، يتناول فيها المشاركون مواضيع أنماط الحياة الحلال، والتمويل والخدمات المصرفية الإسلامية، والشركات الناشئة لتكنولوجيا المعلومات، والاستيراد والتصدير وغيرها.

ويقام تزامنا مع القمة مهرجان قازان الدولي للسينما الإسلامية، وعرضا للأزياء الإسلامية، ومعرض "روسيا الحلال" الثالث، بمشاركة 54 شركة عارضة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة الأخرى.

وتهدف قمة قازان إلى تعزيز التعاون من النواحي الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية، بين روسيا ودول العالم الإسلامي، وفتح قنوات جديد للتواصل والشراكة بين الطرفين، وبحث سبل وآفاق تطوير التعاون المالي، وتحديد ملامح التفاعل بين النظم المصرفية الإسلامية والروسية.