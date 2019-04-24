افتتاح قمة قازان الاقتصادية حول "روسيا والعالم الإسلامي"

ويتضمن برنامج أعمال القمة 50 جلسة حوارية، ثنائية وعامة، يتناول فيها المشاركون مواضيع أنماط الحياة الحلال، والتمويل والخدمات المصرفية الإسلامية، والشركات الناشئة لتكنولوجيا المعلومات، والاستيراد والتصدير وغيرها.
ويقام تزامنا مع القمة مهرجان قازان الدولي للسينما الإسلامية، وعرضا للأزياء الإسلامية، ومعرض "روسيا الحلال" الثالث، بمشاركة 54 شركة عارضة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة الأخرى.
وتهدف قمة قازان إلى تعزيز التعاون من النواحي الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية، بين روسيا ودول العالم الإسلامي، وفتح قنوات جديد للتواصل والشراكة بين الطرفين، وبحث سبل وآفاق تطوير التعاون المالي، وتحديد ملامح التفاعل بين النظم المصرفية الإسلامية والروسية.
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