الكشف عن الوقت المخصص لمحادثات بوتين مع زعيم كوريا الشمالية

أعلن مصدر مطلع على مسار التحضير للقمة الروسية-الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، أنه تم تخصيص أقل من ساعة واحدة لإجراء محادثات بصيغة ثنائية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وبعد ذلك ستستمر المفاوضات بشكل موسع.

© Sputnik . Vitaly Ankov ردود أفعال الصحف الأجنبية على زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا

فلاديفوستوك — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة " سبوتنيك " متحدثًا عن المدة المقررة للمحادثات المرتقبة بصيغة "1+1": حدد "أقل من ساعة".

وأشار إلى أن المحادثات ستستمر بعد ذلك بشكل موسع مع وفدي روسيا وكوريا الشمالية، ومن المفترض أن تستمر لمدة ثلاث ساعات تقريبا.

هذا ومن المقرر أن تبدا المفاوضات غدا الخميس في فلاديفوستوك ما بين الساعة الثانية عشر والثالثة عشر بالتوقيت المحلي، حوالي الساعة 6-7 صباحا بتوقيت موسكو.