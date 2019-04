الدرع الصاروخي الأمريكي... أهدافه لم تعد خافية

وكان المسؤولون الروس ينوهون إلى أن صواريخ الدرع الصاروخي الأمريكي التي أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على نشرها في العالم تستهدف أولا روسيا. وكانت واشنطن تنفي ذلك قائلة إن مهمة الدرع الصاروخي حماية أمريكا وأوروبا من صواريخ دول "مارقة" مثل إيران وكوريا الشمالية.

