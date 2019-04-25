بالفيديو..الولايات المتحدة تشيد بالغواصة الروسية "بيلغورود"

أشادت المجلة الأمريكية "بوبيلر ميكانيكس" بالغواصة الروسية "بيلغورود"، التي تم إنزالها إلى المياه في 23 نيسان/ أبريل الجاري.

فوفقا للخبير الأمريكي كايل ميزوكامي فإن الغواصة الجديدة تتفوق على الغواصات الحربية في زمن الحرب العالمية الأولى والثانية التي كان بإمكانها الغوص إلى عمق يتراح من 80 إلى 150 مترا، في حين أن غواصة "بيلغورود" يمكنها الوصول إلى عمق 500 متر.

وبحسب الخبير فإن الغواصة تتفوق على الغواصات الأمريكية من طراز أوهايو بنسبة 50 في المئة.

وتؤكد المجلة أن الغواصة الروسية ستستخدم كحاملة لغواصات مسيرة أخرى، مثل غواصة "لوشاريك" الصغيرة وغواصة "بوسيدون" الاستطلاعية.

وأشار بعض الخبراء أن الإمكانات الحقيقية لغواصة "بيلغورود" لم يتم الكشف عنها وقالوا: "روسيا أكثر نجاحًا من الولايات المتحدة في حماية أحدث غواصاتها من التغطية الإعلامية والصحافة."