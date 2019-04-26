زعيما روسيا وكوريا الشمالية يتفقان على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية

موسكو — سبوتنيك. وفقا للوكالة: "اتفق الجانبان على اتخاذ إجراءات فعالة في مختلف المجالات لرفع العلاقات التجارية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين إلى مستوى أعلى ، فضلا عن ذلك، تكثيف عمل اللجنة الحكومية الروسية — الكورية المشتركة، المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني".
في سياق متصل، كيم جونغ أون الرئيس بوتين لزيارة كوريا الشمالية، وأبدى بوتين استعداده لتلبية الدعوة ، وجاء ذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وقالت الوكالة: إن "القائد الأعلى العزيز كيم جونغ أون دعا الرئيس بوتين لزيارة كوريا الشمالية في أي وقت يناسبه ، وتم قبول الدعوة".
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