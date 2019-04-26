زعيما روسيا وكوريا الشمالية يتفقان على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية

اتفق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على اتخاذ تدابير لرفع العلاقات التجارية والاقتصادية إلى مستوى جديد بين البلدين، وجاء ذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

موسكو — سبوتنيك. وفقا للوكالة: "اتفق الجانبان على اتخاذ إجراءات فعالة في مختلف المجالات لرفع العلاقات التجارية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين إلى مستوى أعلى ، فضلا عن ذلك، تكثيف عمل اللجنة الحكومية الروسية — الكورية المشتركة، المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني".

في سياق متصل، كيم جونغ أون الرئيس بوتين لزيارة كوريا الشمالية، وأبدى بوتين استعداده لتلبية الدعوة ، وجاء ذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقالت الوكالة: إن "القائد الأعلى العزيز كيم جونغ أون دعا الرئيس بوتين لزيارة كوريا الشمالية في أي وقت يناسبه ، وتم قبول الدعوة".