أبناء روسيا بذلوا الأرواح لتحرير كوريا

أكد الزعيم الكوري الشمالي للزعيم الروسي أن الشعب الكوري يحفظ ذكرى المقاتلين الروس الذين قدموا حياتهم فداء من أجل تحرير كوريا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن رئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون قال في حفل استقبال أقيم بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة فلاديفوستوك الروسية إن جنود وضباط الجيش الأحمر (جيش روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة) بذلوا أرواحهم لتحرير كوريا.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي أن الشعب الكوري لا ينسى وسيحفظ ذكرى أبناء وبنات الشعب الروسي الذين شاركوا بدمهم فداء لتحرير كوريا.

وقامت القوات الروسية بتحرير كوريا من السيطرة الاستعمارية اليابانية في الخامس عشر من أغسطس/آب 1945.

ووصل الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا للقاء الزعيم الروسي وإجراء المحادثات معه.

ودعا كيم جونغ أون الرئيس بوتين لزيارة كوريا الشمالية، وأبدى بوتين استعداده لتلبية الدعوة.