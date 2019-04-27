بوتين: موسكو تدرس إمكانية توسيع مشروع ساخالين-2

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن موسكو تدرس إمكانية توسيع مشروع ساخالين-2.

© Sputnik . Vladimir Melnikov آبي يؤيد حوار بوتين وكيم بشأن نزع السلاح النووي . وقال بوتين خلال أعمال المنتدى الثاني" حزام واحد- طريق واحد": " خلال السنوات العشرين المقبلة، نعول على الوصول لرقم 100 مليار متر مكعب، سيتم بناء مصانع جديدة في شمال روسيا، "يامال س ب غ" و" أرتيك س ب غ". ندرس إمكانية توسيع مشروع ساخالين-2، وهو مشروع رئيسي لتسييل الغاز في الشرق الأقصى الروسي. " وفقاً لبيان الكرملين.

وأشار بوتين إلى أن حجم إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي في العام الماضي أرتفع بأكثر من 70 بالمئة إلى نحو 27 مليار متر مكعب.