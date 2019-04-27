صحيفة: صاروخ بحري لا مثيل له يتيح لروسيا السيطرة على العالم

ووصفت صحيفة "شتيرن" غواصة "بلغورود" التي انتهت روسيا من صنعها مؤخرا، بالعملاق الغواص الذي يقوم بمهامه في الخفاء.

والأكثر خطورة أن هذه الغواصة تحمل "سلاح يوم القيامة" على حد تعبير الصحيفة، طوربيد "بوسيدون".

وبحسب الصحيفة فإن ما تحمله غواصة "بلغورود" من طوربيدات "بوسيدون" التي يحمل كل منها رأسا نوويا حراريا تقدّر قوته بـ2 ميغا طن، قادر على تدمير حاملات الطائرات والسفن المرافقة لها، وافتعال موجة تسونامي التي يمكنها أن تغمر المناطق الساحلية وتدمرها.

ويستطيع طوربيد "بوسيدون" الذي يعمل بالطاقة النووية ويسير تحت الماء بسرعة 200 كيلومتر في الساعة أن يصل إلى أي مكان.

وفي ظن الصحيفة الألمانية فإن طوربيدات "بوسيدون" تمكّن روسيا من السيطرة على "العالم تحت الماء".