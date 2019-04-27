دبابة "سبروت" الروسية لا تخشى قيظ الشمس

في مؤتمر أسلحة الجيش الروسي عام 2018 تم الإعلان عن عودة روسيا لإنتاج الدبابات الخفيفةالقادرة على السباحة.

واختير مدفع "سبروت" ذاتي الحركة ليكون أول بادرة لبعث فئة الدبابات العائمة في روسيا من جديد. وخضع نموذجه القديم للعملية التحديثية التي أثمرت آلية عسكرية جديدة تتميز باحتوائها على ما تفتقره غالبية الآليات الأجنبية المماثلة، المدفع القوي عيار 125 الذي يمكنه أن يطلق القذائف المضادة للدروع والصواريخ الموجهة على نحو سواء.

© Sputnik . Pavel Lisitsyn دبابة روسية "فخمة" تحقق إمكانياتها على أفضل نحو في صحراء العرب (فيديو)

وزودت آلية "سبروت-إس دي إم1" التي يمكنها أن تقاتل بنجاح في مختلف المناطق المناخية والمنطقة الاستوائية بوجه خاص، بنظام إدارة النيران الذي يعمل بالنهار والليل ويعتبر من أفضل نماذج نظام إدارة النيران في العالم.

وتزن الآلية 21000 كيلوغرام. وتقدّر قوة محركها بـ500 قوة حصانية. وتستطيع الآلية أن تسير على الطريق المعبد بسرعة 70 كيلومترا في الساعة.

وقال صانعها إن آلية "سبروت-إس دي إم1" تجتاز العوائق المائية دونما إعداد مسبق، وتطلق نيران مدفعها إبان ذلك.

ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ500 كيلومتر. ويقودها طاقم متكون من 3 أفراد.