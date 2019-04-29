حوت مزود بكاميرا "غو برو" يهرب من سان بطرسبورغ إلى النرويج (فيديو)

ولفت انتباه الصيادين وجود حزام غريب على ظهر الحوت، حيث قاموا بسحبه وتعرضوا للدهشة بسبب ربط كاميرا "غو برو" على ظهره وكتب عليها "معدات سان بطرسبورغ".

وتصرف الحوت بلطف وبطريقة ودية حيث سمح للصيادين بمداعبته، وقام بالسباحة حول القارب، وقام بمراقبة أحد الصيادين الذين يرتدون بدلة ملونة باهتمام.

ووفقا لقناة "إن ار كي" فقد تمكن الصيادون من إزالة الأحزمة ونزع الكاميرا من الحوت.

وأثار هذا الاكتشاف غير العادي جدلا في بين الخبراء، حيث أشار علماء الأحياء النرويجيون إلى أن العلماء لا يصنفون الحيتان بهذة الطريقة الغريبة، وبعد ذلك بدأ الناس بتداول رواية تفيد بأن الحوت الأبيض هو جاسوس أرسلته البحرية الروسية. أو جاسوس هارب.