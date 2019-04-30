بالفيديو... راقصات باليه داخل محطة الفضاء الدولية

نشرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" مقطع فيديو يظهر فيه شبان وفتيات يرقصون الباليه في استديو صمم على هيئة محطة الفضاء الدولية.

ويظهر في الفيديو كيف يقوم الراقصون والراقصات من مسرح البولشوي في العاصمة موسكو والطلاب من مدرسة باليه إيغور سيمافيتش بالرقص على أنغام معزوفة " فالس الزهور" للموسيقار الشهير تشايكوفسكي في مركز تدريب رواد الفضاء مستخدمين جهاز الطرد المركزي، الذي يستخدم لخلق جاذبية صناعية في المحطة الفضائية.

ويشارك رائد الفضاء الروسي سيرغي بروكوبييف، في الفيديو، من خلال تدريبه في جهاز الطرد المركزي.

ويرافق راقصات الباليه طاقم كامل يرقصون داخل الاستديو الذي صمم على هيئة محطة الفضاء الدولية.