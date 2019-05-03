السفارة الروسية في واشنطن ترسل مذكرة احتجاج إلى السلطات الأمريكية

أرسلت السفارة الروسية في واشنطن مذكرة احتجاج إلى السلطات الأمريكية فيما يتعلق بالقرار غير القانوني الصادر عن المحكمة بشأن ماريا بوتينا

تجدر الإشارة إلى أن الدبلوماسيين الروس زاروا بوتينا. ووفقا لهم، "على الرغم من كل الظلم وشدة الحكم الصادر في 26 أبريل نيسان، فإن مواطنتنا تتحمل كل مشاق السجن بجدارة".

© AP Photo / السفارة الروسية في الولايات المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن ماريا بوتينا

وقالت رسالة نشرت على صفحة فيسبوك السفارة "فيما يتعلق بقرار محكمة غير قانوني فقد أرسلت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية. نطالب السلطات الأمريكية بضمان حماية حقوق مواطنينا ومصالحهم المشروعة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

هذا وحكمت محكمة في واشنطن على ماريا بوتينا بالسجن لمدة 18 شهرا قضت 9 أشهر منها بالفعل، وذلك بعد أن وجهت النيابة المحلية لها تهم التآمر ضد الولايات المتحدة، والنشاط بصفة عميل أجنبي دون تسجيل نفسها لدى الهيئات المعنية، وإقامة علاقات مع أمريكيين مؤثرين في سياسات البلاد.

كما وافقت المحكمة في الولايات المتحدة على ترحيل الروسية ماريا بوتينا، إلى وطنها بعد قضاء مدة العقوبة، حسبما أفاد مراسل " سبوتنيك" من قاعة المحكمة.

وكانت السلطات الأمريكية اعتقلت بوتينا في يوليو/ تموز الماضي، في العاصمة واشنطن، وبعد مكوثها لفترة في السجن، وافقت بوتينا على عقد صفقة وقبلت التعاون مع التحقيق في قضية "التآمر" ضد الولايات المتحدة، واعترفت بإحدى التهم المنسوبة إليها.

وأكدت موسكو مرارا أن السلطات الأمريكية اعتقلت بوتينا بتهم مفبركة، وتطالب بالإفراج العاجل عنها.