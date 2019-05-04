مندوب روسيا في الأمم المتحدة يغني "أغنية النصر" (صور)

شارك ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في الغناء مع فرقة "سوبرانو" بتأدية أغنية "في إجازة يذهب بحار شاب" خلال عرض فيلم عن "أغاني النصر"، التي تم عرضها في المنظمة الدولية.

دعى أعضاء الفرقة الموسيقية بعد عرض الفيلم المكرس للإحتفال بـ"يوم النصر"، الأعضاء المتواجدين من أجل الغناء، ليشارك عدد منهم بالغناء والرقص.

© Sputnik . Alexander Vilf الدفاع الروسية تعلن عن الآليات والطائرات المشاركة في عرض النصر

ووصف ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، هذا المشروع بـ"دبلوماسية الثقافة بلا حدود".

В #ООН прошёл показ фильма «Песни #Победы» и общение представителей ветеранских организаций НЙ с М.#Турецким.

«Песни Победы» — уникальный проект, связывающий не только разные поколения, но и вообще всех людей мира. Мира — во всех смыслах, который выше и важнее любых разногласий. pic.twitter.com/Gari69sCRc — Russian Mission UN (@RussiaUN) May 4, 2019

هذا وستستضيف مدينة نيويورك الأمريكية يوم السبت، مسيرة "الفوج الخالد" بالإضافة لحفلات موسيقية مخصصة "لعيد النصر".

وستشهد العاصمة الروسية موسكو يوم 9 مايو/ أيار المقبل استعراضا عسكريا بمناسبة "عيد النصر"، في ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية).

كما وتجوب شوارع المدن الروسية مسيرات "الفوج الخالد" في هذا اليوم إحياء لذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى، والتي يحمل فيها مئات آلاف المشاركين صور أقربائهم ممن قضوا في الحرب.