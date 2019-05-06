بيسكوف: لا توجد تطورات بشأن لقاء محتمل بين بوتين وترامب

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه لا توجد أي تطورات بشأن لقاء محتمل بين الرئيسين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد محادثتهما الهاتفية.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفين، حول ما إذا كان هناك احتمال لعقد اجتماع بين بوتين وترامب بعد محادثة هاتفية بينهما: "لا، لا توجد تطورات في الوقت الحالي في هذا الشأن".

© Sputnik . Mekhael klementev بيسكوف: المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب استمرت حوالي ساعة ونصف

وكان بوتين وترامب قد أجريا مكالمة هاتفية في 3 مايو/ أيار، استمرت لنحة ساعة ونصف، بحسب ما قال بيسكوف.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيسين تحدثا بشأن إمكانية إبرام اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، أو تمديد الاتفاق النووي الاستراتيجي الحالي بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأكدت المتحدثة أن الرئيسين تطرقا خلال حديثهما إلى الوضع في كوريا الشمالية وفنزويلا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في 16 تموز/ يوليو، وناقشا خلالها اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والتمدد النووي إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.