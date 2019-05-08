لافروف: يجب اقتلاع عش إرهابيي جبهة "النصرة" من إدلب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن القاعدة الجوية الروسية "حميم" في سوريا تتعرض للقصف من قبل جماعة "النصرة" في إدلب، ويجب اقتلاع هذا التنظيم الإرهابي.