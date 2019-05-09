روسيا وسوريا ستواصلان قصف الإرهابيين في إدلب السورية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس أن روسيا وسوريا ستواصلان قصف الإرهابيين والمسلحين في إدلب السورية بالتنسيق مع تركيا.

وأجاب فيرشينين على سؤال حول استمرار عمليات القصف على إدلب قائلا " الأن يدور الحديث عن ردة الفعل على هجمات الإرهابيين المسلحين في مدينة إدلب، ونحن ننسق مع الجانب السوري في هذا الموضوع للرد على الهجمات بطريقة مناسبة".

وأضاف فيرشينين قائلا " كما نقوم بالتنسيق مع الجانب التركي في هذه القضية خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ مذكرة 17 سبتمبر/أيلول الماضي".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن القاعدة الجوية الروسية "حميميم" في سوريا تتعرض للقصف من قبل جماعة "النصرة" في إدلب، ويجب اقتلاع هذا التنظيم الإرهابي.

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فيكتور كوبشين، الإثنين الفائت، أن المسلحين قصفوا قاعدة حميميم الروسية مرتين باستخدام راجمات الصواريخ.

يذكر أن بقايا تنظيم "جبهة النصرة " (الإرهابي المحظور في روسيا) تتمركز في منطقة إدلب التي يوجه متشددوها ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.