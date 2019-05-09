السفير الأمريكي لدى روسيا يرفض كشف معلومات بشأن رسالة ترامب لبوتين

امتنع السفير الأميركي في موسكو، جون هنتسمان، الإجابة على سؤال حول ما إذا كان وزير خارجية بلاده، مايك بومبيو، الذي يزور روسيا يومي 13-14 أيار/مايو الجاري، سيجلب معه رسالة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

© Sputnik . Alexey Nikolsky بيسكوف: لا تحضيرات لعقد قمة بين بوتين وترامب على هامش "العشرين"

وقال السفير الأمريكي للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان بومبو سيحمل رسالة إلى بوتين من ترامب : "لا يمكنني قول أي شيء الآن، سيكون كل شيء في الأسبوع المقبل. دعونا ننتظر الأيام القادمة، سيكون هناك العديد من الفرص في غضون أيام قليلة".

هذا وسيلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بنظيره الأميركي، مايك بومبيو، للمرة الثانية على التوالي خلال هذه الأيام القليلة الماضية، وسيعقد الاجتماع في مدينة سوتشي الروسية يوم 14 أيار/مايو، ومن المتوقع أن يكون الوضع في فنزويلا أحد الموضوعات الرئيسية. عقد الاجتماع السابق بين لافروف وبومبيو في فنلندا يوم 6 أيار/مايو، وتصدر الوضع في فنزويلا محور المحادثات.