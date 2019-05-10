بوتين يعرب عن تعازيه في وفاة صحفي روسي ويشيد بمساهمته في تطوير الصحافة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تعازيه لأقارب وأصدقاء الصحفي سيرغي دورينكو.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف: "لقد كان الرئيس على معرفة منذ فترة طويلة بدورينكو، وكان يقدر دائمًا مساهمته في تطوير الصحافة المحلية وموقفه المبدئي".

Друзья, коллектив "Говорит Москва" благодарит вас за слова поддержки. Нашего шефа Сергея Доренко с нами больше нет.

Он создал "Говорит Москва", всегда говорил "The news is a star", а летучку завершал: "Работаем!" Поэтому мы продолжаем писать новости. Дата и место похорон —позже pic.twitter.com/3JfQm2do8a — #говоритмосква (@govoritmsk) May 10, 2019

وتوفي الصحفي الروسي سيرغي دورينكو عن عمر ناهز الـ 60 عاما، يوم الخميس، في موسكو، جراء تمزق في شريان الأبهر، حيث ساءت حالته أثناء ركوب دراجة نارية. وسيتم دفن الصحفي في مقبرة ترويكوروفسكي.

في سياق آخر، يذكر أن مراسلة "سبوتنيك" تعرضت في وقت سابق إلى الاعتداء من قبل الشرطة في باريس، وشخص أطباء المستشفى بباريس حالة مراسلة سبوتنيك بارتجاج في المخ وكدمات في الكتف الأيسر والساعد.

هذا، ودعت وزارة الخارجية الروسية السلطات الفرنسية إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث واعتبرت العنف ضد الصحفيين غير مقبول، كما طلبت البعثة الدائمة لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من ممثل المنظمة لحرية الإعلام، أرليم ديزير، الرد على الحادث.