الكرملين: الاجتماع بين روسيا والصين والولايات المتحدة بات مستحيلا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أنه من الواضح أن الاجتماع الثلاثي بين روسيا والصين والولايات المتحدة، وفقا لتصريح الجانب الصيني بات مستحيلا.

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي لوكالة سبوتنيك: "من المستحيل عقد اجتماع ثلاثي، وفقا لتصريح الجانب الصيني".



وعن لقاء الرئيس بوتين بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب ، قال بيسكوف: "لم يتم الإعداد للاجتماع حتى الآن، ولا يوجد اتفاق بهذا الصدد".

هذا وكان وزير الخارجية الصيني، فان اي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن الصين ليست مهتمة وليست مضطرة للانضمام إلى المحادثات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة حول قضايا نزع السلاح النووي.

هذا وكان ترامب قد صرح سابقا، أن الصين ترغب بالانضمام إلى الصفقة النووية الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة. كما أفاد بأنه يتوقع إبرام صفقة نووية شاملة مع روسيا والصين، مشيرا إلى أنه قد ناقش بالفعل هذه المسألة مع الشركاء الصينيين خلال المحادثات التجارية.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أمس الأحد، بخصوص فكرة الرئيس الأمريكي حول إبرام صفقة نووية ثلاثية مع روسيا والصين، أن المهمة الأولية تتمثل بتمديد معاهدة "ستارت" الخاصة بالأسلحة الاستراتيجية الهجومية وحل المشاكل المتعلقة بهذه المعاهدة.