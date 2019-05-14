صنع قنبلة ذكية لمقاتلة الجيل الخامس الروسية

وتمت صناعة القنبلة الجديدة المسماة "كاب 250" لمقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57".

© Sputnik . Ilya Pitalev مضادات الطيران لا تطال "سوخوي 57"

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن مدير عام مؤسسة "ريغيون" المصنعة للقنابل أن اختبار قنبلة "كاب 250" دخل المرحلة النهائية. وتمت تجربتها بواسطة قاذفة القنابل "سو-34".

وأضاف إيغور كريلوف، مدير عام مؤسسة "ريغيون"، أن القنبلة الجديدة ستنضم إلى أسلحة مقاتلة "سو-35" ومقاتلة "سو-57" في وقت لاحق.

وستبدأ روسيا تنتج النماذج العملية من قنبلة "كاب 250" خلال عام 2020.

وتعتبر قنبلة "كاب 250" من الأسلحة الذكية لأنها توجه نفسها إلى هدف محدد بنفسها، مستفيدة من صورة الهدف.

وزودت القنبلة بالمحساس الحراري الذي يمكّنها من إصابة الهدف بالليل.