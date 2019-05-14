بوتين: روسيا تعتزم استعادة علاقات كاملة مع الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديميربوتين، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن روسيا تعتزم استعادة علاقات كاملة مع الولايات المتحدة.

وقال بوتين "لقد حدثني للتو وزير الخارجية باختصار شديد عن الاجتماع الذي جرى بينكما. وأود من أن تكون زيارتكم، كوزير للخارجية يزور روسيا لأول مرة، أن تساهم في تنمية العلاقات الثنائية"

© Sputnik . Sergy Gonieve بومبيو خلال لقائه مع بوتين: روسيا وأمريكا لديهما مصالح مشتركة

وأضاف "نحن سعداء جدا برؤيتكم، وأهلا وسهلا بكم".

وحول العلاقات الروسية الأمريكية، قال بوتين "من جانبنا، قلنا مرارًا وتكرارًا أننا نود أيضًا إعادة العلاقات بشكل كامل".

وأردف " آمل أن يتم الآن تهيئة الظروف اللازمة لذلك ، لأنه على الرغم من كل الغرابة في عمل لجنة السيد مولر ، لا يزال يتعين علينا منحه الفضل. وبشكل عام، أجرى تحقيقًا موضوعيًا وأكد عدم وجود أي آثار وأي نوع من التواطؤ بين روسيا والإدارة الحالية، ولقد قلنا منذ البداية بأنه هراء تام: لم يكن هناك تدخل من جانبنا في الانتخابات في الولايات المتحدة على مستوى الدولة، ولا يمكن أن يكون ذلك ".