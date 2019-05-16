تسريب معلومات سرية عن الأقمار الصناعية الروسية

تداولت المواقع الإلكترونية معلومات عن مركبات فضائية روسية، لم يتم الإعلان عن إنشائها وإطلاقها.

وأكدت الشركة المطورة لعناصر فردية لهذه الأقمار الصناعية هذه المعلومات لوكالة "سبوتنيك"، ووصفت المنشورات بأنها غير قانونية.

وقال كبير المصممين سيرغي ليخونوسوف ل"سبوتنيك": "لقد كانت رسالة محددة في المؤتمر ومن المفترض أن لا تخرج للعلن".

وأخذت المعلومات التي تم تسريبها ونشرها في الانترنت من عرض شركة "ساتورن" التي تطور البطاريات الشمسية والقابلة لإعادة الشحن للمركبات الفضائية. وتم العرض في كراسنودار في فبراير/شباط الماضي.

وتشمل المعلومات غير القانونية المنشورة عدد الأقمار الصناعية وأسمائها، وكذلك أسماء الشركات التي تقوم بأعمال التطوير وتوقيت الإطلاق.

وأضاف ليخونوسوف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من نشرها.