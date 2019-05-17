لافروف: روسيا لا تسعى للانسحاب من مجلس أوروبا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تسعى للانسحاب من مجلس أوروبا، كما يروج بعضهم، ولم تتخل عن أي من التزاماتها، بما فيها الالتزامات المالية.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في كلمته خلال جلسة لجنة وزراء مجلس أوروبا: "لا نسعى للانسحاب من مجلس أوروبا، كما يروج بعضهم. ولا نرفض تنفيذ أي من التزاماتنا، بما فيها الالتزامات المالية، نحن مهتمون بمواصلة عملنا في مجلس أوروبا على أساس قواعد القانون الدولي، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

من جانبه أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن روسيا مهتمة بالعمل في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وفي مجلس أوروبا، لكن فعليا يمكن تنفيذ ذلك فقط على قدم المساواة.

وقال بيسكوف: "موقف روسيا واضح، وهي مهتمة بعمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومهتمة بعمل مجلس أوروبا، لكن هذا الاهتمام تطبيقه ممكن فقط على قدم المساواة، عندما يمكن لروسيا ويمكن للوفد الروسي المشاركة بشكل كامل في عمل جميع الآليات. خلاف ذلك، فإنه من الصعب التحدث عن التعاون".