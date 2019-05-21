بيسكوف يكشف عن الشخص الذي يمكن أن يقضي بوتين معه إجازته

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يقضي بضعة أيام من عطلته مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في توفا (أحد الكيانات الفدرالية الروسية)، في حال وجد لديه وقتًا مناسبا.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "تعلمون أن الرئيس يزور توفا كل عام، ويكون ذلك عادة، مع سيرغي شويغو. حتى الآن خلال الأشهر المقبلة لا توجد مثل هذه الخطط، لكن من ناحية أخرى، تعلمون بأنه إذا ظهرت فترة مناسبة لدى الرئيس كعطلة مدتها يوم أو يومين، فهو في أحيان كثيرة يقوم بمثل هذه الزيارات مع مراعاة جغرافية رحلاته وحركاته لمدة يوم أو يومين".

وكان الرئيس الروسي قد زار توفا عدة مرات في زيارات غير رسمية. وفي آب/أغسطس العام الماضي، قضى بوتين عطلته مع شويغو ومدير جهاز الأمن الفدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، على ضفاف نهر ينيسي في توفا.