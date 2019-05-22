روسيا... إعلان فرض نظام مكافحة الإرهاب بمدينة فلاديمير الروسية

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب اليوم الأربعاء، فرض نظام عملياتي "لمكافحة الإرهاب" في إجزاء من مدينة فلاديمير الروسية، على خلفية محاصرة رجال الأمن لعناصر عصابات بمنزل خاص في مدينة كولتشوغينو، كانوا يخططون لعمل إرهابي.

موسكو — سبوتنيك. وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، في بيان: "يجري تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة فلاديمير. فضلا عن فرض نظام عملياتي قانوني "لمكافحة الإرهاب" في مدينة كولتشوغينو بمنطقة فلاديمير. عناصر العصابات الذين كانوا يخططون لشن هجوم إرهابي محاصرون في منزل خاص من قبل منفذي القانون".

وتأسست لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية، في 15 شباط/فبراير عام 2006 بصفتها هيئة جماعية بمهمة القيام بتنظيم وتنسيق الأنشطة الخاصة بمكافحة الإرهاب على مستوى العناصر التابعة لسلطة الدولة وعلى مستوى الكيانات الفيدرالية وعلى مستوى السلطة المحلية.

من المهام الرئيسية التي تقوم بها اللجنة- صياغة الإجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة الإرهاب والمشاركة في أعمال التعاون الدولي في هذا المجال وعرض المقترحات الخاصة بسياسة الدولة في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير التشريعات الموجودة على رئيس الدولة بالإضافة إلى تنظيم عملية إبلاغ المواطنين عن نشوء أخطار ذات توجه إرهابي والقضاء عليها.